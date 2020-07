Segnaletica stradale, Ciullo: "Bene intervento del comune" Il commento del presidente dell'associazione 'Amici del rione Cappuccini, Atlantici e Mellusi

"Bene il pronto intervento per la segnaletica stradale". Così in una nota Diego Ciullo, presidente dell'associazione 'Amici del rione Cappuccini/Atlantici/Mellusi' che evidenzia "lo sforzo messo in campo dal dirigente comunale, ingegnere Maurizio Perlingieri, che fin da subito si è reso disponibile alla risoluzione del problema che da svariato tempo tormentava la zona alle spalle della Chiesa del Sacro Cuore dei padri Cappuccini". Ed in merito precisa: "Abbiamo segnalato il grave problema, risolto con fulminea risposta dal settore guidato dallo stesso Perlingieri, con la collaborazione dell'ingegnere Giuseppe Soreca, il quale con la sua notevole esperienza ha seguito i lavori di segnaletica orizzontale e verticale, supportato anche dai colleghi Giorgio Bosco e Massimo Silvestri, immediatamente operativi. Ci capita, come in questo caso, di dare felicemente merito dell'impegno messo in campo dagli uffici tecnici. Da parte nostra - conclude Ciullo - abbiamo provveduto a far trovare il percorso pulito, facendo tagliare l'erba lungo il marciapiede visto che era ormai incolta da tempo".