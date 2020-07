Prevenzione tumore al seno, screening per le poliziotte Il questore Bonagura ringrazia il direttore generale del San Pio, Ferrante e il dottore Zagarese

Questa mattina presso la caserma della Polizia di Stato “cestari” di via Meomartini a Benevento si è svolto lo screening per la prevenzione del tumore al seno dedicato alle poliziotte beneventane e ai loro familiari. L'iniziativa, voluta dal Questore Luigi Bonagura e dal Direttore Generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Mario Ferrante.

"Lo screening del personale femminile in servizio presso la Questura di Benevento - ha commentato il Questore Bonagura - effettuato stamane dallo staff del dottore Pasquale Zagarese dell'ospedale San Pio è solo una delle diverse collaborazioni tra gli Enti locali e la questura di Benevento. La Polizia di Stato ha come obiettivo primario il benessere psicologico e fisico dei suoi dipendenti e questa iniziativa si colloca in un ampio progetto di prevenzione di varie patologie che si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi con analoghe iniziative. La validità del progetto è stata confortata dalla ampia partecipazione del personale”.

Il numero uno della Questura di via De Caro ha poi ringraziato il dottore Mario Ferrante “che ha reso possibile la realizzazione del progetto e il dottore Zagarese, direttore dell'U.O.C. Senologia".

"In Italia – ha spiegato invece il Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Mario Nicola Vittorio Ferrante – ogni anno si registrano più di 53.000 nuovi casi di tumore al seno. La prevenzione è la forma più efficace per tutelare la salute della donna. La sensibilità in merito della Questura di Benevento costituisce un modello virtuoso di welfare e la somma stima di cui gode detta istituzione nel territorio sarà certamente foriera di una pratica da coltivare nella società".