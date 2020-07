Concorso Asia, rigettato il ricorso dipendenti ex Consorzi Madaro: "Regolarità dei concorsi attivati per il reclutamento del personale"

L'Asia, l'azienda che a Benevento si occupa della raccolta dei rifiuti, con una nota annuncia che con una sentenza del 13 luglio scorso, la Corte di Appello di Napoli “ha sentenziato la legittimità e l'obbligatorietà delle procedure concorsuali adottate per il reclutamento del proprio personale”.

La pronuncia ha rigettato i ricorsi di alcuni ex dipendenti del Consorzio rifiuti Bn1 che chiedevano "di accertare e dichiarare l'obbligo per il Comune di Benevento e/o di Asia alla loro assunzione nelle medesime mansioni svolte presso il Consorzio o in subordine anche diverse".

Secondo l'Asia “Il collegio ha stabilito l'insussistenza del diritto di assunzione degli appellanti da parte di Asia poiché le norme estendono alle società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono servizi pubblici locali, i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'art.35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, ed al comma 2 che prescrive a dette società di adottare 'con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità".

"Atteso che tali disposizioni possiedono natura imperativa – si legge nella motivazione alla sentenza resa nota dallAsia di Benevento -, la loro violazione per via dell'omesso esperimento delle procedure concorsuali e selettive, comporta la nullità del contratto concluso senza l'osservanza di esse, così come sancito pure dalla Corte di Cassazione. Pertanto risulta indefettibile l'espletamento di una procedura di selezione che nel caso di specie gli appellanti non hanno mai sostenuto. Né in tale ambito risulta di ausilio il contenuto delle cosiddette clausole sociali, atteso che nel caso in cui si verta in un'ipotesi di subentro di un soggetto pubblico, la clausola non può prevalere sulla norma inderogabile che richiede per l'instaurazione di rapporti di lavoro delle società controllate la previa procedura selettiva e sanziona con la nullità del contratto l'omesso esperimento della selezione".

"La sentenza della Corte di Appello di Napoli – commenta l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro – conferma, qualora ve ne fosse bisogno, la regolarità e l'obbligatorietà dei concorsi attivati per il reclutamento del personale. L'Azienda sta procedendo muovendosi all'interno dell'impianto normativo che regola la materia avendo come unico obiettivo quello di selezionare personale competente e preparato e di assicurare procedure che diano spazio alla meritocrazia".