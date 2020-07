Il sindaco Mastella: "Anziani la categoria più vulnerabile" “Il profilo etico di ogni società si misura sulla dignità della vita offerta agli anziani”

“C’è una categoria di persone che ha sofferto più di altre in termini di vittime ed isolamento: gli anziani. Occorre, perciò, attuare un patto intergenerazionale con nuovi modelli di assistenza e cura per chi è più vulnerabile”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che con un lungo post sulla sua pagina facebook interviene a sostegno degli anziani affinché abbiano la giusta assistenza non solo dal punto di vista medico ma anche sociale.

Mastella cita papa Francesco ricorda l'importanza che le persone anziane rivestono per il futuro “senza anziani non c’è futuro”, ed affronta nuovamente la questione sanitaria: “Dobbiamo evitare l’inaccettabile dilemma del dover scegliere chi curare – scrive ancora il primo cittadino del capoluogo sannita - perché è contrario ad ogni principio umano e costituzionale. Per questo – ricorda il sindaco - con alcuni amici, ho donato quattro super ventilatori all’ospedale San Pio e 200 caschi respiratori. Voglio che gli anziani della mia città non entrino in questo dilemma per i medici. Accanto a questo, però, occorre che aiutiamo gli anziani a combattere il virus della solitudine. Tocca a noi cittadini ed istituzioni avere attenzione per quelli tra noi con maggiore fragilità. Il profilo etico di ogni società si misura sulla dignità della vita offerta agli anziani”.