"Gli Studenti per gli Imprenditori: un Laboratorio nel Sannio" Domani il Seminario di studi organizzato dall'Unisannio. Diretta streaming You Tube

Nonostante le difficoltà della situazione contingente, grazie all’impegno e alla passione degli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e Management dell’Università degli Studi del Sannio, impegnati nella frequenza del corso di Storia dell’impresa, anche quest’anno si terrà il consueto appuntamento del ciclo di seminari di Storia dell’impresa “Gli Studenti per gli Imprenditori: un Laboratorio nel Sannio”, sotto la responsabilità scientifica della professoressa Vittoria Ferrandino. Piuttosto significativa la coincidenza del decennale del ciclo di seminari con un momento particolarmente significativo per studenti ed imprenditori, impegnati nel ritorno ad una normalità da tutti auspicata.

Il Seminario di Studi si svolgerà mercoledì 22 luglio 2020, in diretta streaming sul canale You Tube Unisannio.

Mai tema poteva essere più opportuno come quello scelto dagli studenti quest’anno: Logica d’impresa e politiche sociali in un’area interna del Mezzogiorno d’Italia. La reciprocità tra imprenditori e lavoratori nella ricerca della “felicità”.

Uno scambio di “obbligazioni reciproche”, nuove e originali, nel mondo imprenditoriale, appare quanto mai necessario. Citando l’economista inglese Paul Collier, nell’etica si può ritrovare la cura per l’ansia o meglio per “le ansie”. L’uomo non può essere soltanto quell’aggregato di pulsioni primitive guidate dall’interesse individuale che l’utilitarismo ha accreditato e il neoliberismo ha enfatizzato, perché è evidente che l’effetto Covid-19 non fa che amplificare proprio i paradossi e le ansie che soltanto la solidarietà e l’empatia possono eliminare.

L’incontro inizierà alle 9.30 con i saluti istituzionali di Gerardo Canfora, rettore Università degli Studi del Sannio; Massimo Squillante, direttore Dipartimento DEMM Unisannio; Paola Saracini, presidente Corso di laurea in Economia e Management; Mario Taccolini, presidente della Società Italiana degli Storici Economici (SISE); Marco Doria, presidente Associazione Studi Storici sull’Impresa (ASSI).

Seguirà la tavola rotonda con la partecipazione dei docenti dell’Università del Sannio: Gilda Antonelli, Vincenza Esposito (Organizzazione aziendale); Olimpia Meglio (Management); Guido Tortorella Esposito, Carmen Vita (Storia del pensiero economico); Alessandro Gargiulo (Teologia, Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Sez. S. Tommaso).

Alle 15.30 la seconda sessione, moderata dal giornalista Franco Buononato e sarà introdotta dai docenti Arturo Capasso, Matteo Rossi (Economia e gestione delle imprese). Concluderà i lavori Vittoria Ferrandino (Storia economica e Storia dell’impresa, Università degli Studi del Sannio).