Opere Pubbliche, la Provincia approva il programma Riguarda strade, scuole, ambiente e tutela dei fiumi su tutto il territorio provinciale

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2020/2022 e l’elenco annuale 2020, documenti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione.

Il programma verte essenzialmente sugli interventi per strade, scuole, ambiente, tutela dei fiumi e abbraccia l’intero territorio provinciale.

Vengono mobilitate, adeguatamente assistiti da risorse finanziarie, Euro 54.500.000 per l’anno 2020; Euro 221.000.000 per il 2021 ed Euro 41.000.000 per il 2022. Di tutti questi fondi per lavori su base triennale, oltre 136 milioni di Euro sono connessi ad entrate aventi destinazioni vincolate da leggi, mentre circa 10 milioni di Euro sono connessi alla previsione di contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, resa possibile dalla consistenza economica e patrimoniale dell’Ente.

Secondo Di Maria, «si tratta di una complessiva operazione di riassetto e di rilancio dell’azione programmatica e gestionale di risorse derivate e proprie per rilanciare il livello manutentivo dei servizi assegnati per funzione alla Provincia, toccando tutti i segmenti di competenza, da quello stradale, all’edilizia scolastica ed all’ambiente. Non mancano poi alcuni significativi interventi di rifacimento di rifacimento tratti delle infrastrutture viarie e di alcuni plessi scolastici di prestigiosa tradizione culturale e didattica».

Il Programma, nel quale trovano piena attuazione i principi della concretezza e della praticità, ha, secondo Di Maria, un grande obiettivo: «dare risoluta risposta alle esigenze ed ai bisogni del territorio. Infatti - ha aggiunto il Presidente -, per le strade provinciali abbiamo voluto dare una impostazione capace di mettere sistema agli interventi manutentivi; per il comparto della scuola, abbiamo voluto innalzare il livello della sicurezza e della praticabilità delle strutture; per l’ambiente abbiamo previsto risorse importanti per ripristinare le attività in tutta la filiera impiantistica dedicata al comparto. Sono, altresì, previsti interventi in alcuni tratti dei fiumi principali con un particolare modalità che attribuisce valore a quote di patrimonio per finanziare e sostenere gli interventi previsti. Altri interventi sono previsti in alcuni luoghi simbolo della Città e della Provincia, come il Campo Coni, la Rocca dei Rettori e la Rete Museale».

Di Maria ha così concluso: «il Programma triennale 2020/2022 dimostra il ruolo e l’importanza della Provincia per sostenere la rinascita e lo sviluppo del territorio».