Assistenza domiciliare ai disabili, riaperti i termini Le domande vanno presentate dal 23 luglio al 7 agosto

Il Comune di Benevento (capofila dell’Ambito Territoriale B1) rende noto che è in corso di pubblicazione il secondo avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione di istanze, a decorrere dal giorno 23/07/2020 e fino al giorno 7/08/2020, per usufruire del Servizio Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale ai Disabili (S.A.D.D.I.S.).

L’avviso è rivolto ai residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale B1 (che comprende i comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio) e occorre avere i seguenti requisiti di accesso:

cittadini, con un’età inferiore ai 65 anni, con handicap accertato ai sensi della legge 104/92art. 3 commi 1 e 3, che non necessitano di assistenza continuativa di tipo socio assistenziale.

Il modulo di domanda con il relativo Avviso pubblico e Disciplinare di accesso è scaricabile dagli Albi Pretori online dei Comuni dell’Ambito B1 e nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Benevento dedicata all’Ambito B1.