Dal web l'aiuto per capire punti deboli e di forza del Turismo La proposta del consigliere Puzio. All'incontro assente la Provincia

Si è tenuto ieri un nuovo incontro presso Palazzo Mosti, organizzato da Antonio Puzio, consigliere comunale di Benevento, delegato al Turismo, all’Artigianato e alle Politiche Giovanili dal Comune di Benevento per discutere dei suoi progetti per la valorizzazione del Sannio.

Oltre ad alcuni partecipanti intervenuti allo scorso appuntamento, tra i quali Vincenzo Pepe, Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento, Donato Scarinzi in rappresentanza del CLAAI e della Camera di Commercio, Pino Petito della Pro Loco Samnium, ieri è stato ascoltato anche il parere dell’assessore alla Cultura e all’Unesco Rossella Del Prete, che ha dato aggiornamenti riguardo ad alcuni progetti precedenti.

Puzio si è confrontato con l’assessore per capire quali rilevazioni siano state fatte per individuare i turisti presenti sul territorio. “L'assessore Del Prete – spiega Puzio - ha menzionato dei questionari somministrati dai ragazzi della Protezione Civile per capirlo, tuttavia questi riguardano solo alcuni siti e sono raccolti soltanto in alcune ore del giorno.

Il problema sollevato è stato che bisogna comprendere alla perfezione la quantità di turisti che vengono in visita alla città, questione sulla quale sono intervenuti anche Pino Petito e Donato Scarinzi, che hanno fornito un grande apporto di esperienza grazie al contatto con possibili visitatori tramite i quali individuare possibili target di domanda”. Puzio ha presentato prontamente la soluzione di un software che permetta di capire quali siano i punti di forza e quali quelli di debolezza del nostro turismo, proposta appoggiata da Vincenzo Pepe, Confindustria, che ha proposto un incentivo per chi si registra al software, sottolineando l'importanza di individuare o in qualche modo contribuire a creare una domanda dei servizi alla quale la città di Benevento e in generale il Sannio potrebbero rispondere con le proprie caratteristiche. Il software, ha spiegato Puzio, “andrebbe promosso in alcuni punti focali del centro cittadino, tappe obbligate dei turisti: in questo modo si avrebbe la certezza di raccogliere la maggioranza dei pareri, in ringraziamento dei quali Puzio si è detto ben disposto a fornire un incentivo”.

La Del Prete, nel corso del suo intervento, ha menzionato “un protocollo d’intesa firmato un anno fa che prevedeva la creazione di una rete museale urbana, essendo di proprietà comunale solo l’Hortus Conclusus, in quanto gli altri siti appartengono a Curia e Provincia”.

Il progetto attuato ha previsto, in collaborazione con ArteCard Campania, la creazione di un biglietto unico regionale che includesse le visite dei centri culturali campani. Ha funzionato perché si sono registrate visite all’Hortus con questo biglietto, finché non si è presentato l’ostacolo della Provincia.

Il consigliere Puzio vorrebbe estendere il suo progetto “Benevento in tour virtuale” anche nei paesi al di fuori del territorio comunale, per questo avrebbe voluto la presenza di un rappresentante dell’Ente provinciale che, purtroppo, “nonostante i numerosi solleciti da parte dell’organizzatore dell’incontro, non ha preso parte a quello avvenuto ieri. La sua partecipazione – ha rimarcato Puzio sarebbe servita per chiarire le posizioni della Del Prete e della Provincia e tracciare una nuova strada di coordinazione. La mossa di non presentarsi - a detta di Puzio - è stata controproducente e dall’incontro di ieri si è rilevata una mancata armonia tra le parti, necessaria per non lasciare nessuna zona del beneventano fuori dai propri progetti”.

Il consigliere si è detto disposto ad ascoltare la Provincia in futuro, “così da lavorare tutti in sintonia, tenendo conto anche dei pareri di Sovrintendenza, Curia e associazioni di categoria, che verranno sicuramente ascoltati in incontri successivi per migliorare la sinergia tra gli enti”.

Per il capitolo artigianato Puzio ha proposto “eventi nei vicoli del centro storico beneventano, a tema, che vedano la partecipazione di artigiani di settore al fine di riqualificare queste zone e far prendere parte gli artigiani a questo ampio progetto. Bisogna partire subito dalla creazione del software – ha rimarcato il consigliere delegato al Turismo - per identificare quali siano i punti di forza e di debolezza del nostro turismo, cosa vada migliorato e su cosa invece si debba puntare. Sicuramente si deve comprendere cosa vuole il turista che viene a Benevento, con investimenti sul web, in particolare sui motori di ricerca che permettono di identificare il target di interesse e quale sia la domanda.”