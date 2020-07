La Confsal chiede incontro assessore al Personale Il sindacato propone il potenziamento di personale amministrativo presso l'ufficio elettorale

Il coordinamento provinciale Confsal Funzioni locali ha chiesto una convocazione sindacale urgente all'assessore al Personale e Demografia del Comune di Benevento, Carmen Coppola, al fine di discutere della “carenza di personale amministrativo cui l'Ufficio Elettorale del Comune di Benevento si trova ad affrontare per il pensionamento dei dipendenti.

“Da poco – spiega De Nigris in una nota - è stato assegnato un dipendente di categoria C (proveniente dal Comando di Polizia Municipale), che dovrebbe sostituire, il responsabile dell'Ufficio Elettorale in uscita per pensionamento”.

Per questi motivi la Confsal chiede di incontrare l'assessore competente per “un costruttivo confronto sindacale e recepire quando evidenziato nella predetta nota della nostra Confederazione a tutela degli interessi sia dei lavoratori che della intera comunità amministrata”.