Aya Sofia - Santa Sofia al centro della Storia Organizzato da DemOnLine in occasione riapertura al culto ex museo di Istanbul

DemOnLine organizza venerdì 24 luglio, dalle 17 alle 18, un incontro dal titolo "Aya Sofia / Santa Sofia al centro della Storia° in occasione della riapertura al culto dell’ex museo di Istanbul ove era l'antica Chiesa di Santa Sofia in Costantinopoli.



Alla conversazione parteciperanno Riccardo Cristiano, giornalista esperto Vaticanista e Mariano Giustino corrispondente dalla Turchia per Radio Radicale. Per i DemOnLine parteciperanno Luigi Razzano ed Antonio Furno.



I legami storici tra la Benevento bizantina/longobarda e Costantinopoli affondano le loro radici nella storia delle due città. A sottolineare questi legami, il collegamento da Benevento avverrà da una postazione pubblica in prossimità della chiesa di Santa Sofia.

Luigi Razzano, presidente del circolo DemOnLine, spiega così lo spirito con cui è stato organizzato questo incontro: "Il nostro circolo continua a organizzare dibattiti sia online e sia in presenza, anche con collegamenti internazionali . Negli ultimi mesi abbiamo organizzato incontri con collegamenti dalla Francia, dall'Inghilterra, poche settimane fa con un giornalista libanese da Beirut e venerdì ascolteremo la voce di Mariano Giustino dalla Turchio. La disponibilità dei nuovi mezzi non può ridursi a collegare il tinello con la cucina, dobbiamo sfruttare questi nuovi sistemi per confrontarci in ambiti più vasti"

L'evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del circolo DemOnLine e in differita su Radio Radicale.