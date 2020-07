Diocesi e Università insieme per il riutilizzo del Seminario Collaborazione con Federico II per un progetto per il recupero e valorizzazione dell’immobile

Il grande complesso sede per decenni del seminario arcivescovile al centro di uno studio del dipartimento di architettura dell'Università di Napoli per cercare di individuare ed attuare in seguito soluzioni per il riutilizzo attivo della struttura. Questo al centro dell'accordo – quadro sottoscritto tra il Seminario arcivescovile - nella persona di don Donato D’Agostino - e il Dipartimento di architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il direttore, Michelangelo Russo. Il tutto, si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell'Arcidiocesi di Benevento - "per instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le attività di ricerca e didattiche del DiARC e le attività del Seminario possano integrarsi e coordinarsi e giungere a un progetto per il recupero e valorizzazione dell’immobile del Seminario della Diocesi di Benevento che si trova al viale degli Atlantici".

Risultato finale della collaborazione sarà la redazione di uno strumento di governo dei processi di trasformazione e di orientamento delle attività di recupero e manutenzione condivisi con la comunità ecclesiastica e basati sul dialogo e sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati.

"Si è giunti a questa intesa con l’Università napoletana grazie alle competenze messe in campo: l’attivazione di un master in “Manutenzione e Riqualificazione Sostenibile dell’ambiente costruito” (MaRiS), il cui Coordinatore è la professoressa Maria Rita Pinto e il corso di Perfezionamento in “Riuso adattivo e gestione integrata del patrimonio culturale religioso dismesso”, il cui Direttore è il professore Pasquale De Toro (nostro illustre concittadino ndr). Entrambi i docenti sono stati individuati come referenti responsabili dell’Accordo, mentre per il Seminario il referente è l’architetto Renè Bozzella Ph.D. L’accordo ha la durata di cinque anni e consisterà in attività di collaborazione scientifica, di supporto alla didattica, di ricerca e consulenza e formazione".