Covid, oggi test di massa. Mastella: restrizioni per la movida Il sindaco si è sottoposto al sierologico in programma oggi e domani al Palatedeschi

Un invito a tutti i cittadini ad aderire all’indagine epidemiologica sul Covid-19 promossa dal comune di Benevento oggi e domani al Palatedeschi.

Lo ha rivolto alla cittadinanza il sindaco di Benevento Clemente Mastella che questa mattina si è sottoposto al test e ha spiegato: “anche se il Sannio è covid free sono preoccupato, sto riflettendo su provvedimenti per la movida”.

Un invito ad essere attenti e restare vigili perché il virus è ancora presente.

Ma non solo ai più giovani. Mastella pensa anche alle manifestazioni estive che potrebbero subire una frenata in caso di nuovi contagi. E invita alla prudenza anche in vista della dell'attesa ripresa della stagione calcistica e dell'appuntamento con la Nazionale in città a Novembre.

L'indagine in corso è promossa dal Comune di Benevento, in collaborazione con l’Università degli studi del Sannio e l’Asl.

Mediante dosaggio di anticorpi IgM e IgG, sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19 si inquadrerà la situazione della persona rispetto all’infezione.

L’indagine, insomma, consentirà di stimare la diffusione del nuovo coronavirus sulla popolazione cittadina.

Attraverso il test sierologico sarà infatti possibile individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi. In questo modo potremo stimare il grado di diffusione dell’infezione nella nostra comunità e il grado di immunizzazione della popolazione in modo da garantire più efficacemente la tutela della salute e la serenità di vita dei nostri cittadini nel caso in cui dovessero svilupparsi focolai di Covid-19, oltre che contribuire a migliorare la conoscenza sulle dinamiche di diffusione del virus. L’Università degli studi del Sannio, infatti, metterà a disposizione degli studiosi la banca dati contenente i risultati dell’indagine epidemiologica.