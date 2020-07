Manutenzione strade, si lavora per il secondo lotto di lavori Incontro tra Esaf e Provincia

Stamani al termine di una riunione di lavoro per la vertenza Esaf, con la partecipazione dei rappresentanti della Associazione di Imprese aggiudicataria di un appalto della Regione Campania per la manutenzione di una tranche di circa 900 chilometri di strade provinciali sannite, e i dirigenti e funzionari della Provincia, si è raggiunta un'intesa per chiudere la procedura del cosiddetto “Stato di avanzamento dei lavori” entro il 31 luglio. Adempimento da ritenersi propedeutico per poter avviare in tempi ragionevolmente brevi anche la seconda tranche di manutenzione per i restanti altri 300 chilometri di strade provinciali. Ad attendere gli esiti del confronto sono stati alcune decine di dipendenti dell’Esaf.