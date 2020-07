Mastella: indossate correttamente le mascherine Nuova ordinanza del sindaco Mastella anche in vista delle numerose manifestazioni

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso un'ordinanza che obbliga nei luoghi pubblici, nei giorni e negli orari già indicati nella precedente ordinanza, a chiunque di indossare correttamente i DPI, ovvero le mascherine per limitare ed evitare il più possibile la diffusione del coronavirus. “Identica misura precauzionale – si legge dall'ordinanza - è da osservarsi in occasione delle manifestazioni di spettacolo e di intrattenimento in luogo pubblico o aperto al pubblico nelle rassegne in programma in città nei prossimi giorni e mesi a venire, come in premessa specificate; nelle manifestazioni in luogo aperto al pubblico dell'osservanza di detta misura sono responsabili anche gli organizzatori; le disposizioni di cui sopra decorrono dalla data odierna e fino alla loro revoca o modifica da adottarsi con Ordinanza Sindacale in relazione all'andamento della curva epidemiologica e dei comportamenti individuali”.

Una decisione, quella di Mastella annunciata ieri e presa oggi dopo “che l'epidemia da Covid-19 non risulta completamente debellata anche nella Regione Campania, come dimostrano i focolai recentemente sviluppatisi e alcuni dei quali tuttora in atto.

Nel documento il primo cittadina spiega anche: “il fenomeno degli assembramenti si presenta con particolare evidenza nei luoghi, nei giorni e negli orari della cosiddetta movida; che nei giorni e mesi a venire sono in programma numerose manifestazioni di intrattenimento e di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, (BCT, Estate all'Arco, Città Spettacolo, la Nazionale di calcio Under 21 e per la prima volta nel Sannio la Nazionale”.