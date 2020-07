Movida, tornano gli orari di chiusura e i divieti Ordinanza del sindaco di Benevento: venerdì e sabato chiusura alle 2, restanti giorni alle 24

Dal lunedì al giovedì i locali di intrattenimento del centro storico dovranno chiudere alle ore 24; il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 2 del giorno successivo; la domenica e giorni festivi alle ore 24.

Il Comune di Benevento fa marcia indietro e impone nuovamente le chiusure anticipate degli esercizi commerciali nella zona del centro storico. L'ordinanza è datata 22 luglio, quindi due giorni fa, ma solo oggi il Comune l'ha resa pubblica.

Nuove regole dunque per la movida cittadina dopo “riflessi negativi in termini di circolazione veicolare e parcheggio, di igiene urbana, di quiete pubblica, di fruibilità di spazi e infrastrutture pubbliche. Una situazione, tiene a precisare l'ordinanza sollevata da un comitato. Decisione maturata anche per via degli “inevitabilmente affollamenti e assembramenti tuttora vietati, nonché l'inosservanza della prescritta distanza interpersonale di almeno un metro. Per questi motivi, ritenuto “di dover arginare l'eccezionale afflusso di persone nel centro storico, nell'intento di limitare il conseguente pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, oltreché di mitigare il rischio di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19 che non risulta ancora completamente debellata”, il Comune ribadisce che è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e ordina “Ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati e agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico siti nell'area del centro storico cittadino - delimitata da Piazza Orsini, Piazza Duomo, Corso Vittorio E., viale dei Rettori, via del Pomerio, via Perasso, Piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, P.zza Castello, via del Sole, via delle Puglie, via dei Mulini, via G. Rummo, nel periodo dal 24 luglio 2020 fino a tutto il 10 gennaio 2021, la cessazione delle rispettive attività nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì alle ore 24; • il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 2 del giorno successivo; la domenica e giorni festivi alle ore 24; Agli stessi è fatto obbligo: di osservare i limiti di emissioni sonore prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti; di vendere e somministrare bevande di qualsiasi tipo in appostiti bicchieri monouso, con esclusione quindi della vendita in bottiglie di vetro o in lattine metalliche; di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall'attività svolta mediante appositi contenitori e di lasciare l'area pulita al termine delle manifestazioni, così come previsto dalle Ordinanze Sindacali disciplinanti il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale”.

Un fulmine a ciel sereno per i titolari di bar, ristoranti e locali nel centro storico. Attività commerciali che nelle ultime ore avevano scritto anche un documento indirizzato sia al Comune di Benevento che ai residenti. Una missiva con la quale i commercianti avevano messo a conoscenza Ente e residenti come da quando la Regione aveva eliminato le limitazioni in ordine agli orari nei fine settimana avevano di comune accordo deciso di chiudere alle 3. I titolari sei attività si erano quindi imposti un orario di chiusura proprio dare un loro contributo alle richieste sia di Palazzo Mosti che di coloro che risiedono nella zona storica della città.