Unisannio, cerimonie di laurea ai tempi del Covid19 Dal 26 al 29 luglio al Chiostro di Palazzo San Domenico, con ingressi riservati

Da domani, domenica 26 luglio, fino al 29 luglio l’Università degli Studi del Sannio terrà una cerimonia di proclamazione dei laureati e consegna del diploma per tutti coloro che hanno discusso la tesi nel periodo del lockdown. Coinvolti nei quattro giorni più di 400 laureati Unisannio. Fervono i preparativi nel Chiostro di Palazzo San Domenico che ospiterà l’evento nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid 19. ”Quando l’emergenza sanitaria ci ha costretti a spostare in modalità remota le sedute di laurea - dichiara il rettore Gerardo Canfora - abbiamo promesso ai nostri laureandi che avremmo organizzato al termine di questa brutta storia un momento di celebrazione e di festa insieme alle loro famiglie. È questo un modo per ringraziare i nostri studenti per il coraggio e la determinazione mostrati in questo difficile momento e per augurare loro un futuro raggiante, da protagonisti”. La cerimonia non sarà aperta a tutti. Ogni studente potrà avere un massimo di due accompagnatori. Sarà assicurato il distanziamento tra le persone e reso obbligatorio l’uso della mascherina.