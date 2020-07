Adotta un'aiuola, ok alla cura del verde del comitato Pietà Operazione per la manutenzione degli spazi affidandoli alle imprese

Completata l’adozione delle aiuole nel rione Pietà, su invito del Comitato Pietà e zone limitrofe di Benevento, guidato da Gennaro De Luca. I commercianti dimostrano così di essere sempre più presenti per la cura delle aree a verde pubblico del rione Pietà / Santa Maria degli Angeli. La Conad di Franco Leva ha adottato le aiuole nei pressi di via Colonnette, mentre l’azienda agricola Lepore e lo studio di fisioterapia Lepore gestiranno gli spazi erbosi della zona nei pressi del nuovo ponte Tibaldi. Impegno analogo per la Splendi Sannio Pulizie di David Abissino, cosi come la CLAAI Imprese e la ditta Polese, che adotteranno altro verde.