Giardini di Viale Atlantici, ancora inciviltá e degrado I cittadini segnalano sui social ma gli inzivados continuano a deturpare l'area verde

Non tengono ordinanze sindacali e restrizioni. Gli incivili sono tornati in azione ai giardini Piccinato di Viale Atlantici. L'area verde che dovrebbe essere destinata al relax e al divertimento dei più piccoli, questa mattina si presenta insozzata dai resti di una serata di festeggiamenti.

Bottiglie di birra, cartacce, coriandoli, piatti e bicchieri sparsi in giro. È quanto si vede nelle foto scattate da Mariella Romano che denuncia l'ennesimo scempio nel gruppo facebook Inciviltà nel Sannio. Uno spettacolo di degrado ricorrente, a cui si fa, purtroppo, quasi l'abitudine. Insomma contro l'inciviltà, ancora una volta, è tutto da rifare.