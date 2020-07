Benevento: Vigorito diventa cittadino onorario In consiglio comunale il conferimento dell'onorificenza al presidente del Benevento Calcio

IN AGGIORNAMENTO





E' a Palazzo Mosti il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, dove a breve in consiglio comunale partirà l'iter per conferirgli la cittadinanza onoraria.

Un'onorificenza che in verità da tempo avrebbe dovuto essere tributata al massimo dirigente del Benevento Calcio, e che però arriva all'indomani della seconda storica promozione del club giallorosso nella massima serie.

Presenti anche i vertici della società giallorossa, il direttore sportivo Pasquale Foggia, l'allenatore Pippo Inzaghi.

INTERVIENE IL SINDACO MASTELLA: "Benvenuto al presidente Vigorito, a chi lo accompagna, al consiglio comunale.

Parliamo di una storia sportiva: assolvo a richieste pervenute da più parti.

Parliamo di un'impresa eccezionale: Vigorito è un imprenditore serio, intervenuto in realtà imprenditoriali difficili. Oggi è solo la conclusione di un itinerario per cui oggi siamo qui. Interverrò di nuovo dopo l'ufficialità.

Croce interveniva col voi, ritenendo che i signori fossero quelli parte integrante della comunità. Oggi proponiamo la cittadinanza ad un signore, ad un galantuomo che si chiama Oreste Vigorito".

IL CAPOGRUPPO DEL PD FRANCESCO DE PIERRO: Siamo onorati di poter assegnare la cittadinanza onoraria a Vigorito: ha dato lustro a una città che ha sofferto calcisticamente. Vigorito è un cittadino di Benevento a tutti gli effetti. Il campionato il Benevento l'ha asfaltato: siamo onorati di assegnarle questa cittadinanza onoraria"

IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT ENZO LAURO: "Siamo testimoni di una giornata storica per Benevento: Vigorito è un uomo a cui il Comune, la città intera, devono tantissimo. Parliamo di sforzi enormi, con un impegno assiduo per la città, non solo dal punto di vista sportivo. Il Benevento è in A, campioni indossano la maglia giallorossa: sono cose tutt'altro che scontate. Ci sono opere come l'antistadio o i lavori allo stadio che sono stati effettuati in tempi eccezionali, con un impegno straordinario. C'è un vivaio d'eccellenza, che era un pallino di Ciro: Onore anche a lui.

Oggi diamo un atto di stima a un uomo meritevole dal punto di vista sportivo e umano".

IL CONSIGLIERE RAFFAELE DEL VECCHIO: "Riconosciuto impegno della famiglia Vigorito già con intitolazione dello stadio a Ciro. Oggi un ulteriore triburo, con la cittadinanza onoraria: un titolo che non avviene solo per merito sportivo, Il calcio distrae da altri problemi, c'è tanto oltre però; in un momento di fortissima difficioltà Vigorito ha unito la comunità. Vigorito avrebbe potuto scegliere qualsiasi altra realtà, magari più blasonata, e questo è un merito enorme. Grazie per aver scelto noi".

IL CONSIGLIERE ITALO DI DIO: "Vigorito è uno di noi da 15 anni: non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano ed economico. Ricordo che dopo una partita di calcio persa l'invito a non ammainare le bandiere: fu un grande messaggio di appartenenza.

IL CONSIGLIO VOTA ALL'UNANIMITA': VIGORITO E' CITTADINO ONORARIO DI BENEVENTO