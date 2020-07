Intervento miracoloso al San Pio: salvato braccio a 24enne Dopo incidente, l'arto era a fortissimo rischio amputazione: scongiurato dopo operazione di 6 ore

Migliorano le condizioni della ragazza 24enne di Paduli rimasta ferita in un incidente lungo la Tangenziale Ovest. Chiave per il miglioramento l'intervento letteralmente miracoloso eseguito dai medici dell'ospedale San Pio. Arrivata in pronto soccorso con un quadro complicatissimo la ragazza rischiava seriamente l'amputazione dell'arto: il quadro presentava fratture, perdita di sostanze e una lacerazione dell'arteria omerale, e i protocolli internazionali in questo caso parlano di arto da amputare. L'equipe del San Pio, però, con il dottor Giuseppe Pica, responsabile dell'Uoc di Ortopedia e Traumatologia, e con Davide Razzano, Erasmo Cutillo, Luca Sorrentino e Luigi Meccariello è intervenuta con un intervento di sei ore, riuscendo a salvare l'arto della ragazza.

Non solo: si temeva anche un potenziale danno ai tessuti nervosi, ma la ragazza muove già le dita e dunque anche quel rischio è scongiurato. Ovviamente per la guarigione completa c'è ancora da aspettare, ma l'intervento dell'equipe del San Pio ha scongiurato che una ragazza giovanissima perdesse un braccio, ed è un risultato importantissimo.