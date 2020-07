Benevento, arriva il caldo record. Previsti 42 gradi Temperature eccezionali nel prossimo fine settimana

Caldo da record nel prossimo fine settimana. Tra le città più roventi Benevento dove si registreranno temperature da record tra sabato e domenica.

La colonnina di mercurio salirà su tutto il Paese per effetto delle correnti nord africane. Il caldo sahariano proseguirà per l'intera settimana aumentando di intensità fino a raggiungere picchi di 40 gradi.

Il capoluogo sannita è tra le città più calde al Sud con temperature previste di 42 gradi, per il fine settimana. Benevento praticamente in testa alla classifica delle città più roventi.