Cittadinanza onoraria a Vigortio, i complimenti della Confsal De Nigris: il Benevento in serie A sia davvero opportunità

“Dobbiamo riconoscere che il proficuo e costante impegno del presidente Vigorito, ha riportato in questa Città, una speranza in più per impegnarsi per lo sviluppo economico e culturale di questo territorio sannita, trascurato da decenni, da una politica sempre poco attenta alle problematiche per garantire agli anziani e giovani un futuro migliore”. Così in una nota Giuseppe De Nigrisi della Confsal interviene in merito al conferimento della cittadinanza onoraria all'avvocato Oreste Vigorito, imprenditore, presidente dle Benevento Calcio ed editore che ieri ha ricevuto anche le “chiavi” della città di Benevento.

“Abbiamo appreso con somma felicità – scrive la Confsal provinciale - che il Consiglio Comunale di Benevento all'unanimità ha riconosciuto al presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito la Cittadinanza Onoraria anche per la grande serietà e affetto che lo lega da oltre 15 anni alla nostra Città e s tutti i cittadini e sportivi riportando il Benevento Calcio, con il grande Inzaghi in serie A”.

una speranza per il sindacato che ora “ sollecita ed invita tutte le istituzioni a sostenere con forte senso di responsabilità lo sviluppo economico e culturale del territorio sannita, con una politica più incisiva e seria, investendo soprattutto, sul futuro dei Giovani oggi sempre più delusi e sfiduciati dalle istituzioni”.

La Confsal Funzioni Locali lancia anche un appello all'avvocato Vigorito “per far si che questo territorio sannita, possa davvero decollare e mirare sullo sviluppo e le bellezze che il territorio offre in tutti gli aspetti e in special modo puntare sul turismo culturale riconosciuto in tutto il mondo grazie alla storia del Sannio”.