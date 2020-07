Welfare, arriva sottosegretario alla Salute Sandra Zampa Sabato l'incontro nella sala convegni della Caritas

Sarà Sandra Zampa a concludere i lavori dell’incontro “Per un nuovo welfare a misura di persone e territori” previsto il 1 agosto, con inizio alle ore 11, nella sala convegni della Caritas diocesana di Benevento.

Previsti prima i saluti istituzionali di monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento; Gennaro Volpe, Direttore generale Asl Benevento e dei sindaci del Welcome. A seguire gli interventi di Angelo Moretti, Presidente Rete di Economia Sociale Internazionale Res-Int e Presidente Rete di Economia civile Sale della Terra, Presentazione di “Per un nuovo welfare”, Appello della società civile per un welfare a misura di persone e territori”; Angelo Righetti, Direttore scientifico della Rete di Economia Sociale Internazionale Res-Int, Presentazione position paper “Budget di Salute”; Roberto Rossini, Presidente Nazionale Acli, Presentazione position paper “Patto per l'imprenditoria Civile”; Michele Tridente, Vicepresidente Azione Cattolica Italiana, Presentazione position paper “Contrasto alla Povertà Educativa”; Fabrizio Starace, Direttore del DSM di Modena e Componente Task Force Colao, "L'introduzione dei Budget di Salute nell’ordinamento legislativo italiano". Conclude Sandra Zampa, Sottosegretario di Stato alla Salute.