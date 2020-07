Valle Vitulanese, rubinetti a secco a causa di un guasto Problemi alla pompa della centrale di sollevamento Santo Stefano

La Gesesa comunica che a causa di un guasto improvviso alla pompa della centrale di sollevamento S. Stefano si potrà verificare, per tutta la giornata, discontinuità del servizio idrico nei Comuni di Castelpoto, Foglianise, Tocco Claudio, Torrecuso e Vitulano. "I nostri tecnici - spiega la nota - sono già al lavoro per la riparazione. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare".