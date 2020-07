Vigorito in Regione incontra il Governatore De Luca Mortaruolo: orgoglio e grande opportunità per il Sannio

“Con grande piacere insieme al governatore Vincenzo De Luca abbiamo accolto in Regione Campania il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, l'allenatore Filippo Inzaghi e l'AD del Benevento Calcio, Ferdinando Renzulli dopo la promozione dei giallorossi in serie A. Anche oggi, a tre anni di distanza, riconquistare la serie A è motivo di orgoglio per la Regione Campania che continua a credere nel Sannio e nelle aree interne. In questo successo del Benevento c’è il racconto di una pagina bella del calcio ma anche di una straordinaria opportunità di crescita per la nostra provincia. Grazie a mister Filippo Inzaghi, ai giocatori giallorossi e al presidente Vigorito per questa promozione indimenticabile e per il dono che hanno voluto farci di una maglia celebrativa firmata da tutto il team giallorosso”. Così il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo.

Prosegue il Consigliere regionale: “È stato un incontro molto positivo per il quale ringrazio il presidente De Luca per aver accolto il mio invito a programmare un incontro insieme al presidente Vigorito e a mister Filippo Inzaghi e per l'attenzione che voluto riservare al Sannio confermando l'impegno già mostrato in questi anni che hanno visto la realizzazione degli interventi richiesti dalla Figc per l’adeguamento dello stadio Ciro Vigorito alla serie A e quelli relativi alla logistica in particolare per il trasporto Napoli - Benevento. Temi sui quali siamo intervenuti grazie al lavoro della struttura tecnica regionale. Anche stavolta, così come tre anni fa per la prima promozione in serie A, saremo al fianco del Benevento Calcio per qualsiasi necessità in un percorso che si annuncia pieno di emozioni e suggestioni”.