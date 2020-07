Ufficio Scolastico, Matano a Salerno arriva Vito Alfonso Mortaruolo: ottima cooperazione, benvenuto al neo dirigente

“Ho appreso poco fa della nomina di Monica Matano a Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno dopo circa quattro anni trascorsi alla guida dell'Usp di Benevento. Un sentito grazie alla dottoressa Matano per il prezioso lavoro svolto in questi anni nel Sannio a favore del mondo della scuola, per la vicinanza al territorio e per la cooperazione con la Regione Campania che ho l'onore di rappresentare”. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo.

"Un grazie sentito - prosegue Mortaruolo - per l'amicizia che mi ha riservato e per l'ascolto attento, e per molti aspetti inedito, alle esigenze delle comunità. Soprattutto per aver saputo cogliere con tempestività ed efficacia la sfida dinanzi alla quale ci ha posti la pandemia: vivere questo momento per sperimentare le metodologie innovative dell’e-learning. Tra l'Ufficio Scolastico Provinciale e la Regione Campania abbiamo intessuto un rapporto di intensa e leale cooperazione istituzionale e di un dialogo aperto e costruttivo affrontando, sempre con equilibrio e con il rispetto, temi importanti come quello delle infrastrutture, della vicinanza ai giovani e alle famiglie, ma anche del cyberbullismo e della prevenzione. All'amica dirigente Matano gli auguri di buon lavoro nella provincia di Salerno con l'invito a tornare quando vorrà nel nostro Sannio, una terra sempre accogliente e ricca di fascino che nella scuola si contraddistingue per il suo volto più bello. Auguri altresì al neo dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, Vito Alfonso proveniente dalla terra pugliese con l'auspicio di poter continuare nel solco di una fruttuosa alleanza tra il mondo della scuola e la Regione Campania”.