Rifiuti all'Arco Traiano, ambientalista olandese: vergogna Cicloturista lungo l'Italia raccoglie plastica abbandonata. Su Istagram le foto da Benevento

“Io e la mia @bcargo.bike stiamo viaggiando sempre più verso il sud.

Vuol dire che incontriamo tantissimi gioielli storici come questo Arco di Traiano a Benevento, costruito fra il 114-117. Però purtroppo vuole anche dire che incontriamo sempre più sporcizia per strada.

In un paese bello come l'Italia, questa contraddizione è veramente un gran peccato ed una vergogna...”.

Benevento in vetrina... purtroppo, però, per i rifiuti. Il post su istagram è di un'ambientalista olandese, Myra Stals, in Italia da 8 anni che sta attraversando il Bel Paese in bicicletta per raccogliere i rifiuti di plastica abbandonati nell’ambiente.

Un viaggio che ha preso il via il 4 luglio scorso da Torino e si concluderà con il ritorno l'11 ottobre nel capoluogo piemontese per sensibilizzare all'inquinamento da plastica.

Rifiuti e spazzatura che purtroppo Myra ha trovato anche a Benevento dove ha fatto tappa cinque giorni fa.

E certo non si può considerare da “cartolina” la situazione intorno all'Arco di Traiano dove, solo oggi, abbiamo scattato altre foto (vedi galleria allegato) raccogliendo immagini di cestini strabordanti senza tenere conto della raccolta differenziata. Insomma per quel che riguarda decoro e pulizia c'è ancora tanto da fare.