Ospedale, Ferrante: "Nuovi posti rianimazione entro ottobre" Il direttore generale illustra i lavori in corso presso l'azienda ospedaliera di Benevento

“Continuano i lavori per realizzare i dieci nuovi posti di rianimazione previsti in ospedale che dovrebbero essere pronti entro ottobre”. Ad annunciarlo il direttore dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Mario Ferrante che assicura: “Contestualmente conserviamo i reparti dedicati all'area Covid al padiglione 'Santa Teresa' e stiamo facendo interventi di miglioramento delle varie strutture. In primis stiamo cercando di riportare i reparti dove erano nel periodo pre-covid”.

Non saranno però eliminati la tenda per il triage, che come si ricorderà, è stata allestita nei pressi del pronto soccorso nei giorni più duri dell'emergenza Covid cosi come continueranno ad esserci i reparti separati: “Resta l'area Covid dedicata che è stata razionalizzata ed inoltre stiamo cercando di realizzare sei nuovi posti nell'area del pronto soccorso”.

Non si ferma infine il lavoro dei laboratori del nosocomio sannita dove continuano ogni giorno ad essere analizzati, seppur in numero inferiore rispetto alla prima fase dell'emergenza, i tamponi per individuare eventuali casi di positività. Ad essere sottoposti al test “tutti i pazienti che arrivano in ospedale”, precisa il direttore generale che parla di una situazione “stazionaria per il territorio sannita dove non si registrano nuovi ricoveri. E - conclude Ferrante - speriamo di conservare questo status”.