Vertenza Sirti, un tavolo regionale per Benevento Oggi l'incontro tra i lavoratori e il consigliere regionale Mortaruolo

"Nella sede del Partito Democratico di Benevento ho incontrato una delegazione di operai della Sirti, la RSU aziendale Armando De Luca e il Segretario Fim Cisl Irpinia - Sannio, Giancarlo Stefanucci. Oggetto dell’incontro la situazione di crisi del cantiere di Benevento e la conseguente necessità di evitare rischi di forte ridimensionamento dello stesso o peggio ancora la sua chiusura".

Così il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo.

"La vertenza nasce dal fatto che la Sirti è oggetto di un complessivo Piano Sociale aziendale che prevede esuberi e utilizzo di ammortizzatori sociali. In un contesto, quello delle delle telecomunicazioni e della posa della fibra ottica che è in grossa espansione.

Nel caso specifico dei lavoratori di Sirti di Benevento assistiamo ai lavori di posa della fibra ad opera di Open Fiber sulla base di un programma di interventi che vede esclusi lavoratori che si contraddistinguono per esperienza e professionalità.

Alla FIM CISL territoriale, ai lavoratori, alla rappresentanza sindacale di azienda ho assicurato il mio impegno e quello della Regione per mettere in campo ogni azione utile al fine di rilanciare le attività della SIRTI di Benevento salvaguardando il posto di lavoro e il futuro ai 40 lavoratori interessati e alle loro famiglie. A partire dalla istituzione di un tavolo regionale insieme all'Assessore al Lavoro Sonia Palmeri per la difesa dei posti di lavoro a rischio e a tutela delle loro famiglie".