Rifiuti, lavoratori ex consorzi scrivono a Bonavitacola La nota del sindacato Flaica Uniti Cub Benevento

Flaica Uniti Cub Benevento, dopo l'incontro tenutosi ieri in prefettura di Benevento, scrive all'assessore Regionale Buonavitacola e al presidente dell'Ato Iacovella per chiedere chiarimenti sulle problematiche denunciate dei lavoratori degli ex Consorzi di Bacino Beneventani per le quali ad oggi non si hanno risposte.

Scopo della richiesta: “sollecitare chiarimenti in relazione ai Lavoratori degli ex Consorzi di Bacino di Benevento, che ad oggi vengono utilizzati lavorativamente presso le discariche beneventane per svolgere il progetto di lavoro regionale, quale sarà il loro destino lavorativo visto che nell'incertezza generale, al momento non hanno informazione sul proprio futuro, avendo come unica certezza purtroppo la data di scadenza del medesimo progetto il 19 ottobre 2020.

Inoltre – spiega ancora il sindacato - in relazione al bando regionale del febbraio 2016 che prevedeva l'installazione delle compostiere presso i 50 comuni della Provincia di Benevento, l'utilizzo delle quali da solo avrebbe risolto il problema occupazionale degli ex lavoratori del Consorzio di Bacino della provincia, ad oggi ci risulta che solo due comuni si siano adoperati per il loro utilizzo dando occupazione stabile a 4 lavoratori del ex Consorzio. Chiediamo per quale motivo queste compostiere non sono stati adoperate. Chi ha deciso di non utilizzarli? Quali sono i sindaci che si sono rifiutati di istallarle? Che fine hanno fatto queste compostiere? Sono ancora disponibili?. Ci poniamo tutte queste domande perché ad oggi è prassi comune nascondere le risposte ai cittadini e sopratutto ai lavoratori interessati.

Per ultimo – prosegue la nota del sindacato - abbiamo chiesto dei chiarimenti per quanto riguarda la relazione di indirizzo programmatico al piano d'ambito dell'Ato rifiuti per il Sannio, predisposto dalla direzione dell'Ato, nel quale non c'è traccia dello Stir di Casalduni per i quali la Regione Campania ha investito 12 milioni di euro per la sua trasformazione in un impianto di biodigestione aerobica (produzione di compost). In poche parole la Regione investe ingenti somme per qualcosa che non verrà nemmeno preso in considerazione dal piano rifiuti provinciale. Cosi come non c'è traccia nemmeno dell'impianto di compostaggio di Molinara, al quale basterebbe una piccola modifica per essere operativo. Ribadiamo tutti impianti fatti con soldi pubblici”.