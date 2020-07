Messa in sicurezza delle strade provinciali, ecco il progetto L'elenco dei comuni interessati dagli interventi

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato stamani un programma stralcio di lavori per la messa in sicurezza e per la prevenzione degli incendi delle fasce di rispetto delle strade provinciali. A comunicarlo l'Ente provinciale che in merito evidenzia: "Il programma, che rientra nell’ambito Piano Forestale territoriale 2018/2020 (annualità 2020) finanziato dalla Regione Campania, che si realizza grazie ad un accordo con gli Enti delegati, mobilita risorse per 150mila euro circa. I lavori saranno eseguiti in amministrazione diretta mediante l’impiego della manodopera idraulico-forestale in forza presso la Provincia. Le banchine laterali che saranno messe in sicurezza ricadono nel territorio dei Comuni sui quali interviene per delega la Provincia e cioè Airola, Amorosi, Arpaise, Benevento, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, Dugenta, Pietrelcina, Sant’Angelo a Cupolo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Telese Terme".