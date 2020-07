Furti, sottoscritto protocollo Prefettura - Tabaccai Incontri e indicazioni per prevenire e limitare i danni del fenomeno

Questa mattina il Prefetto, Cappetta e il Presidente provinciale della Sezione Tabaccai, Zamparelli, hanno rinnovato il Protocollo d’intesa, già sottoscritto il 4 agosto 2015, per la prevenzione nella provincia di Benevento della criminalità ai danni delle rivendite di generi di monopolio, fenomeno che negli ultimi mesi ha fatto registrare un andamento particolarmente negativo.

Il documento, che recepisce gli impegni assunti tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai nel Protocollo Quadro del 7.3.2017, prevede, tra l'altro, che la FIT promuova presso i propri esercenti la diffusione di sistemi di pagamento elettronico al fine di limitare la giacenza di danaro contante nonché di sistemi di videosorveglianza che interagiscano direttamente con le sale operative della Polizia di Stato e dell'Arma Carabinieri.

Saranno inoltre organizzati appositi incontri con i tabaccai volti a favorire la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità nella categoria nonché ad indicare i comportamenti più adatti da tenere sia a scopo preventivo che in occasione di furti o rapine. Il documento conferma l’attenzione della Prefettura nei confronti dei fenomeni delittuosi che destano diffuso allarme sociale e l’impegno unitamente alle Forze dell’Ordine per favorire l’attuazione di modelli sinergici di collaborazione sul piano della sicurezza partecipata volti a migliorare l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni legati alla criminalità diffusa in danno di rivenditori di generi di monopolio.