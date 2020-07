Ufficio scolastico, Alfonso "Io vicino a studenti e famiglie" "La scuola è fondamentale per il territorio"

Il nuovo dirigente dell?Ufficio scolastico provinciale, Alfonso Vito, assicura vicinanza agli scolari e alle esigenze delle loro famiglie, consapevole dell'importanza che ha la scuola per il territorio: "Comunico con piacere che da oggi dirigerò l'ufficio scolastico provinciale di Benevento e tanto sarà anche occasione di conoscenza di questo territorio ricco di storia e di cultura. Il mio saluto vada alle Autorità, ai responsabili delle istituzioni, ai dirigenti scolastici, al personale docente e non docente, agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale di questa amministrazione. Essere vicini alle esigenze dell'utenza, usare trasparenza ed agire con responsabilità e professionalità aperte all'innovazione saranno i miei obiettivi professionali e morali. L'amministrazione scolastica è chiamata a svolgere un importante ruolo cerniera sul territorio per il supporto alle scuole autonome nel dovuto contesto di dialogo continuo. Nel sottolineare la mia più ampia disponibilità istituzionale, auguro a tutti buon lavoro".