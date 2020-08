Svolta nella Vertenza Esaf, sottoscritto contratto Per un lotto di lavori di manutenzione per 300 chilometri di strade provinciali sannite

Stamani è stato sottoscritto alla Rocca dei Rettori, come annunciato nei giorni scorsi, il contratto relativo ad un lotto di lavori di manutenzione per 300 chilometri di strade provinciali sannite, in aggiunta a quello per altri circa 900 chilometri, già da mesi in esecuzione.

Con la firma del contratto si chiude anche questa parte della Vertenza di lavoro del Consorzio Esaf, individuato ed incaricato dalla Regione Campania di dare esecuzione ad un appalto di 18 milioni di Euro circa suddiviso in due lotti, sotto la supervisione e sorveglianza da parte della Provincia di Benevento, che aveva visto nei giorni scorsi numerose proteste da parte dei 190 lavoratori per le strade di Benevento.

Il rappresentante legale del Consorzio di imprese Esaf, Generoso Perna, stamani ha firmato il contratto davanti al Segretario generale della Provincia, Maria Luisa Dovetto, ed al Dirigente del Settore Tecnico dell’Ente e al responsabile dell’Ufficio Contratti, rispettivamente Angelo Giordano e Franco Armando.

I lavori di manutenzione per questi 300 chilometri di strade cominceranno entro il prossimo mese di settembre. Successivamente alla sottoscrizione, presso l’Ufficio del Segretario Dovetto, su richiesta di una rappresentanza dei lavoratori Esaf, si è tenuta una riunione nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti del contratto e i relativi adempimenti dell’Impresa affidataria.