Covid, Asl: obbligo di segnalarsi per chi arriva dall'estero La comunicazione dell'azienda sanitaria locale di Benevento

Per chi arriva dall'estero obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl per effettuare test sierologici/tamponi. A comunicarlo l'azienda sanitaria di via Oderisio che in merito precisa: "Per effetto dell’ordinanza numero 67 del 11 agosto 2020 del Presidente della Giunta Regione Campania, a tutti i cittadini residenti in Campania che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze all’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di Prevenzione della Asl al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica. Per i cittadini rientranti nel territorio della Provincia di Benevento, la segnalazione va indirizzata alla mail dp.sep@aslbenevento1.it. Nella mail dovranno essere indicati:

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, cellulare, paese di provenienza e giorno di arrivo in Italia. Sono fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai paesi extra Schengen - conclude l'Asl di Benevento - e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio".