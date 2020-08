"Purtroppo lo spettro covid è tornato, ma possiamo vincerlo" Mastella sull'aumento dei casi: "Siate responsabili: intanto valutiamo misure drastiche"

Alla luce dei dati covid in aumento nel Sannio, passato dall'essere covid free ad avere 10 casi di cui 4 con necessità di ricovero in ospedale, il sindaco Mastella ha lanciato l'allarme e invitato i cittadini a osservar le norme e le prescrizioni per il contenimento del virus: "Purtroppo lo spettro gira ancora tra di noi ma possiamo allontanarlo . Dico ai ragazzi che tornano ed ai loro genitori di segnalare alla Asl il ritorno o i sintomi che magari si manifestassero dopo . Quanto a me i miei cittadini , sia i giovani che i loro genitori sanno che possono utilizzare al bisogno il mio telefono 335/5930411 . Però segnalatevi per difendervi e difendere la nostra comunità . Per intanto vedremo man mano altre misure più drastiche . Ognuno si senta responsabile . Il virus può essere vinto ma dipende da noi . Le Mascherine Sono uno straordinario strumento di difesa . A tutti dico se state in tanti anche all’ aperto usate la mascherine . Vi prego . Siate giovani responsabili e orgogliosi di esserlo".



Intanto la polizia municipale segnala: "ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dell’Ordinanza del presidente della Giunta regionale della Campania n. 68 del 12.08.2020, i cittadini residenti in regione Campania che, a partire dal 12 agosto 2020 fanno rientro dall’estero in regione, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, sono obbligati a:

segnalarsi entro 24 ore al Dipartimento di prevenzione dell’ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone;

osservare l’isolamento fiduciario (quarantena domiciliare di 14 giorni);

attendere l’esito del test/tampone.

Ai cittadini residenti nella regione Campania che abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale tra il 29 luglio e l’11 agosto 2020 è raccomandato di rispettare le norme di cui sopra a tutela della propria salute e dell’incolumità dei priori parenti e conoscenti.

I cittadini residenti nel comune di Benevento potranno effettuare le loro segnalazioni ai seguenti indirizzi e-mail:

ASL Benevento: dp.sep@aslbenevento1.it – Pec: dp.sep@pec.aslbenevento.it;

Polizia municipale: poliziamunicipale@comunebn.it – Pec: poliziamunicipale@pec.comunebn.it; tel. 0824/772700".