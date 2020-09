Ratti e vespe, la denuncia del Comitato Centro Storico I residenti al Comune: si intervenga con urgente disinfestazione e derattizzazione

La richiesta di un intervento urgente di disinfestazione e, soprattutto, di derattizzazione del Centro Storico.

La inoltra al Comune il comitato di quartiere Centro Storico: “Giungono – si legge nella nota - , a questo Comitato, decine di segnalazioni inerenti la presenza di topi di grossa taglia, in particolare in Largo Feoli, Via Umberto I, Piazza Piano di Corte, Via San Pantaleone, Via Verdi, Via Annunziata, Via Cardinal di Rende. I ratti, invero, vagano per i vicoli, sbucando dai tombini e dagli altri anfratti. In particolare, in Piazza Piano di Corte, sotto la struttura di legno in disuso di un locale ormai chiuso, sembrerebbe esservi un “nido” di tali roditori.

Tale stato di fatto, invero, rappresenta un concreto pericolo per la salute dei consociati. Inoltre, sempre nel Centro Storico, è stata rilevata la presenza di insetti di grandi dimensioni (vespe crabro o vespe orientalis? ). Le vespe, invero, in più di un’occasione si sono rese protagoniste di attacchi ai privati cittadini. È superfluo ricordare che le punture di tali insetti (soprattutto se inferte da vespe che dovessero essere riconosciute “orientalis”) sono in grado di provocare infauste conseguenze. Appare inutile sottolineare che il Comune di Benevento, qualora si verificasse quanto innanzi, sarà considerato responsabile dei danni che dovessero essere provocati ai cittadini a causa della mancata disinfestazioni e derattizzazione”.