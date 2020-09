Educare alla donazione, intesa tra Texi e Croce rossa Siglato il protocollo per promuovere la cultura della donazione del sangue

Siglato un protocollo d'intesa tra la società Texi Srl di Benevento e la Croce Rossa italiana - Comitato di Benevento per valorizzare e promuovere l’educazione sanitaria e la cultura della donazione. Tale intesa, infatti, è volta a favorire il volontariato aziendale dei dipendenti della Texi nei confronti dell’associazione, attraverso un’azione sinergica tra le parti.

“L’intero team – spiegano i promotori dell'iniziativa - si impegna ad incoraggiare, supportare ed organizzare la partecipazione attiva del proprio personale a sostegno delle attività della Croce Rossa Italiana di Benevento, durante l’orario di lavoro. Nello specifico ci si impegna ad effettuare donazioni di sangue, organizzare, pianificare e progettare campagne di comunicazione tese a diffondere la cultura della donazione del sangue mettendo a disposizione il nostro innovativo know how aziendale e, soprattutto mettendo a disposizione

dell’associazione uno spazio riservato per l’esposizione e promozione del volontariato attraverso brochure, volantini, opuscoli”.

L'auspicio dunque è che “questa iniziativa di importante valenza sociale e solidale possa suscitare interesse ad altre realtà del nostro territorio sannita”.