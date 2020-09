Covid. Al San Pio due nuovi positivi e una dimissione Dei 130 tamponi processati oggi 3 sono risultati ma positivi, ma solo due sono nuovi casi

Due nuovi casi di positività al Covid dai tamponi processati oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio. In particolare, sono 130 i test analizzati in giornata nei laboratori del nosocomio sannita di cui 111 ordinari e 19 rapidi. Di questi tre sono risultati positivi. Dei tre positivi, però, solo due rappresentano nuovi casi, relativi a cittadini residenti nella provincia di Benevento, mentre il terzo si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata.

E' quanto emege dal consueto bollettino comunicato dal San Pio, dove in giornata si registra anche una nuova dimissione di un paziente sannita. Restano complessivamente sedici i pazienti ricoverati nell'area covid dell'ospedale di cui nove residenti nella provincia di Benevento e sette provenienti da fuori provincia. Due ricoveri in più dunque rispetto alla giornata di ieri, quando invece erano quattordici i pazienti positivi in ospedale.