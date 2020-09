Covid19. Ci sono 133 contagi, 6 nuovi casi e 7 guarigioni Il report dell'Asl di Benevento. Aumentano i ricoveri in ospedale

Sei nuovi positivi e sette guarigioni nelle ultime 24 ore nel Sannio. Ma ci sono anche due ricoveri in più in ospedale rispetto a ieri. E' quanto emerge dal report dell'Asl di Benevento che oggi conta 133 casi di Covid19 (ieri 134) con 60 guariti (ieri erano 53). Dei 133 contagiati 124 stanno affrontando la malattia a domicilio (ieri erano 127) mentre 9 sono ricoverati al San Pio (ieri erano 7).

E dunque ci sono 2 nuovi contagi a a Benevento, dove si registra anchew un ricovero in più in ospedale; un ricovero in più anche da Guardia Sanframondi; tre casi in più a Moiano, un contagio in più tra i cittadini non residenti nel Sannio.

Aumentano anche le guarigioni con 3 casi risolti per il meglio ad Airola, uno a Benevento, due a Sant'Agata dei Goti e uno a San Lorenzello.

Passando al dettaglio dei comuni ci sono: 51 casi a Benevento (ieri erano 50) con 47 persone a domicilio, 4 al San Pio (ieri erano 3) e 10 guarigioni (ieri erano 9).

Sedici sono i casi a Montesarchio con 3 guarigioni; otto i contagiati a Durazzano. Sei casi a Telese Terme; sono cinque a Guardia Sanframondi dove rimangono stabili rispetto a ieri ma con una persona che era a domicilio e che ora è stata invece ricoverata; salgono a 5 i contagi anche a Moiano, con 4 casi a domicilio e 1 ricovero.

Quattro contagi a Limatola, 3 casi a Sant'Agata dei Goti con 2 guarigioni. Due contagiati ad Airola, a Bonea, Castelvenere, Paupisi, Sant'Anagelo a Cupolo, San Lorenzello e San Nicola Manfredi.

Solo un caso ad Apice, Apollosa, Castelpoto, Faicchio, Fragneto L'Abbate, Pago Veiano, Paolisi, Reino, San Giorgio La Molara, Tocco Caudio. Aumentano di uno anche i casi tra non residenti con nove contagi.