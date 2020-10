Scuole aperte nel Sannio tra speranze e paure Mastella: “Restiamo uniti contro il Covid per affrontare un anno straordinariamente impegnativo"

“Oggi si parte e chiedo a tutti, studenti, insegnanti e genitori di essere saggi ma sereni. Sarà un anno impegnativo, certo non facile ma straordinario per sacrifici e drammi vissuti in Italia e nel mondo. Bisogna essere uniti per distruggere il Covid”.

Con queste parole il sindaco di Benevento ha ufficialmente dato il via all'anno scolastico 2020 – 2021. Lo ha fatto al Convitto Giannone nella centralissima piazza Roma dove ad attenderlo c'erano gli studenti, i genitori e tutto il personale dell'antica scuola con a capo la dirigente Marina Mupo che ha rimarcato con forza “Fondamentale la settimana in più per allestire al meglio tutte le scuole. Siamo abituati a dire auspichiamo, speriamo, come se il tempo del futuro fosse il tempo della speranza. Il tempo del futuro è come tutti gli altri. È un tempo da costruire e noi ce la dobbiamo mettere tutta per fare questo”.

Un po' frastornati ma tanto emozionati gli alunni dell'istituto comprensivo che dopo sei mesi si sono ritrovati tutti insieme. Parola d'ordine è sicurezza. All'ingresso di tutti gli istituti, che questa mattina sono stati raggiunti dagli assessori della giunta 'Mastella' termoscanner per la temperatura e presidi per disinfettare le mani. Mascherine ovunque, sia nei corridoio che nelle aule.

Tutto pronto insomma, tutti sono nelle aule ma i problemi certamente arriveranno. “Per questo è stato chiesto all'Asl di Benevento – ha ribadito il sindaco Clemente Mastella – un numero dedicato agli istituti in caso di sospetto covid”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato la dirigente Mupo ed ha lanciato un monito ai giovani: “Non pensate che il problema covid sia esclusivamente degli anziani. Tutti siamo e dobbiamo essere comunità. Il virus si combatte insieme. In famiglia evitiamo pranzi collettivi e lunghi. Tenere alta la guardia contro gli assembramenti. Se siamo uniti ammazziamo anche il virus”.

“Ho sentito tutti gli assessori che si sono recati nei vari plessi scolastici. Io ne ho visitato due. Ottima organizzazione in tutte le scuole”. È soddisfatta Rossella Del Prete, assessore all'Istruzione del Comune di Benevento che con i colleghi ha visitato vari istituti scolastici. “I dirigenti scolastici hanno provveduto a tutto e i lavori di adeguamento degli spazi, effettuati dal Comune dietro loro indicazione hanno ottimizzato l'accoglienza delle classi. Ora sarà importante rispettare, con rigore e grande senso di responsabilità, orari di ingresso e comportamenti igienici e sociali. Auguriamoci che sia un sereno e proficuo anno scolastico per l'intera comunità scolastica di Benevento”.

Gli agenti della polizia municipale hanno presidiato gli ingressi delle scuole. Qualche ritardo per entrare è stato registrato per via dei tempi necessari per l'accoglienza e la misurazione della temperatura. Intanto il comandante della Polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco lancia un nuovo appello ai genitori: “Evitate assembramenti dinanzi alle scuole e lasciate le auto magari non necessariamente davanti ai cancelli degli istituti per non creare ingorghi e di conseguenza assembramenti”.