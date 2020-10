"Giovani meritano ogni attenzione e incoraggiamenti" Il messaggio del presidente della Provincia Di Maria per l'apertura delle scuole

"Sono convinto che il percorso dell’istruzione sia una delle leve più utili ed idonee per superare le incertezze e i timori che l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha assegnato a questo tempo inedito e sofferto". Così il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria nel suo messaggio al mondo della Scuola ripartito oggi ufficialmente a Benevento e nella maggior parte dei centri sanniti.

"Le difficoltà e le criticità su questo fronte, restano e non mi stancherò di raccomandare il massimo rispetto delle normative vigenti per contenere e limitare i rischi del contagio - ha rimarcato Di Maria -. La sicurezza resta il primo obiettivo da raggiungere: la Provincia di Benevento non ha lesinato energie, in questi mesi così difficili, adoperandosi, con finanziamenti statali e risorse proprie, per assicurare le condizioni e gli interventi strutturali che consentano di seguire le lezioni frontali con il minor rischio e con il massimo profitto possibili. Senza dimenticare che nel programma delle opere pubbliche sono già previsti, in città e in provincia, nuovi insediamenti per migliorare l’offerta edilizia e didattica e renderla più moderna e inclusiva. Serve, ora, la responsabilità di tutte le componenti — pubblici amministratori, gestori dei servizi, studenti, genitori, dirigenti, docenti, personale amministrativo — e voglio qui ribadire la piena disponibilità dell’ente che presiedo per sopperire ai problemi e dei ritardi che dovessero presentarsi nei giorni a venire.

Le giovani generazioni meritano ogni attenzione e ogni incoraggiamento. È con questo spirito che auguro buon lavoro ai Docenti, ai Collaboratori tutti ed agli Studenti. In particolare a questi ultimi auguro - conclude il numero uno della Rocca - di ritrovare nelle aule scolastiche il viatico per una crescita culturale e formativa che consenta di guardare al futuro con speranza e fiducia".