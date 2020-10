Fatebenefratelli: positivo a covid paziente in pronto soccorso L'uomo è risultato positivo a tampone e trasferito al centro covid

Nuovo caso covid all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, come annunciato dallo stesso nosocomio: "La Direzione dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù comunica la positività al tampone per Covid- 19 di una persona giunta presso la struttura sanitaria di viale Principe di Napoli (Benevento).

Il paziente, recatosi in pronto soccorso, è stato immediatamente isolato e gestito come caso sospetto Covid 19 e, quindi, sottoposto a test rapido, a test sierologico e successivamente a tampone nasofaringeo, per poi essere trasferito presso il centro di riferimento Covid-19".