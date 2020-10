Covid-19. Aumentano i ricoveri al San Pio e nuovo positivo Undici i sanniti nei reparti covid. 175 i tamponi analizzati

Due ricoveri in più nei reparti Covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento in sole 24 ore. Diciotto i ricoveri totali al Rummo. Di questi 11 sono residenti nella provincia di Benevento, 7 arrivati da altre province. Due i sanniti ricoverati in terapia intensiva, 2 in Pneumologia sub intensiva e 7 in malattie infettive, sempre per quanto riguarda i residenti nel Sannio.

Nella giornata di oggi nei laboratori del “San Pio” sono stati analizzati 175 tamponi (159 ordinari e 16 rapidi), dei quali 8 risultati positivi. Di questi solo 1 rappresenta un nuovo caso, relativo ad una persona residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri sette si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.