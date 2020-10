Sp Vitulanese 153. Residenti e automobilisti: serve sicurezza Appello alla Provincia. "Mancano segnaletica orizzontale e illuminazione: ora si intervenga"

Creazione della segnaletica orizzontale e ripristino di quella verticale per ristabilire un minimo di sicurezza per residenti e automobilisti lungo la strada provinciale 153, ovvero la vecchia 'Vitulanese' che dalla Rotonda dei Pentri e successivamente quella di Malecagna attraversa contrada San Vitale di Benevento e arriva fino all'imbocco della Fondovalle Vitulanse che conduce nell'omonima Valle.

A chiedere il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'arteria sono decine di residenti che hanno firmato una petizione inviata al presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, al direttore generale, Nicola Boccalone, e al dirigente delle Infrastrutture Angelo Carmine Giordano.

Si tratta di circa 4 chilometri di strada, nel comune di Benevento, attraversata quotidianamente da miglia di auto che dalla valle Vitulanese raggiungono Benevento e viceversa. Un flusso di traffico consistente che spesso è finito al centro di incidenti stradali spesso causati dall'alta velocità. Molti dei sinistri, infatti, si sono registrati proprio in corrispondenza dei tratti rettilinei della strada e maggiormente quando le auto si fermano al centro della carreggiata per svoltare nelle traverse pubbliche o private. “Si ritiene – scrivono i firmatari della missiva inoltrata all'Ente

provincia, proprietaria dell'arteria – che un intervento di ripristino della segnaletica orizzontale, possa incidere positivamente sulla sicurezza della circolazione e sulla incolumità dei cittadini, atteso che l'assenza della segnaletica favorisce comportamenti non in linea con il codice della strada”.

I residenti inoltre lamentano la scarsa illuminazione della provinciale. Lungo la strada, infatti, l'impianto di pubblica illuminazione è presente solo a tratti – in corrispondenza di curve pericolose è assente - su poco più di due chilometri. La provinciale 153 era destinata a diventare una strada percorsa solo dai residenti con la nuova bretella progettata negli anni 90 e mai completata. Si tratta di una larga strada che corre più o meno parallela all'attuale viabilità e che doveva unire in maniera diretta l'allora nuova fondovalle Vitulanse con l'attuale provinciale nei pressi dello svincolo per contrada Pantano. Due chilometri di bretella costruiti e mai completati – manca solo massicciata e asfalto - che ormai da decenni sono abbandonati e creano, anche in quel caso, un pericolo per residenti e automobilisti visto che il tracciato – non protetto – corre ad una quota interrata lungo una trafficata strada comunale che conduce alla zona industriale di Olivola.

Insomma un'infrastruttura che avrebbe comportato un alleggerimento sostanziale del traffico lungo la Provinciale 153 per la quale ora residenti e automobilisti chiedono più sicurezza.