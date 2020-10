Genitore di alunno positivo. Per precauzione classe non entra Continuano ad aumentare i casi di covid 19 nel Sannio. La preside: decisione dei genitori

Nessun caso di positività accertato tra gli studenti del Liceo Scientifico Rummo di via Santa Colomba a Benevento. La novità è però che gli alunni di una sola classe hanno deciso di non recarsi a scuola perchè un genitore di uno di loro è risultato positivo e ieri pomeriggio ha allertato tutti gli altri. Tutti hanno allertato la dirigente scolastica, Annamaria Morante che questa mattina si è trovata ad affrontare la situazione. “Hanno deciso di non entrare oggi e domani – spiega la dirigente – dopo la notizia della positività di un genitore”. La dirigente poi spiega: Il Miur per questi casi specifici non fornisce direttive. Come scuola non possiamo fare nulla”.

In pratica ora dovrebbe essere l'Asl, il dipartimento di epidemiologia a dover fare luce sul problema e a dettare le linee guida previste dai protocolli in questi casi.

Lezioni regolari nelle altre classi del liceo Scientifico Rummo di Benevento.