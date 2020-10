Unisannio, ancora un positivo al Covid19 Tra i 1195 campioni analizzati durante lo screening solo quattro sono positivi

Ancora un caso di positività al Covid19 individuato nella quarta giornata di screening all’Unisannio. L'ateneo comunica la conclusione dell'analisi molecolare per Sars-CoV2 effettuata sui tamponi prelevati nella giornata del 30 settembre presso la sede del Rettorato.

Dei 340 campioni raccolti, 339 hanno dato esito negativo, 1 di essi è risultato positivo. Di tale risultanza è stata allertata la ASL di competenza, che ha attivato i protocolli di rintracciamento previsti. Il soggetto non ha frequentato plessi universitari, per cui non è stato necessario procedere a sanificazioni.

Complessivamente, dei 1195 campioni analizzati durante lo screening tra la popolazione universitaria, solo quattro sono risultati positivi, confermando come la ligia osservanza delle misure di contenimento sia importante ed efficace nel controllo della diffusione della pandemia.