L'ira di Mastella per lo stato della Statale Telesina "Ci dica l’Anas entro quando concluderà i lavori. Non è una superstrada ma una mulattiera"

“Allo stato non questa non è una superstrada ma una porosa mulattiera”. E' arrabbiato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che chiede spiegazioni ai vertici dell'Asl sui ritardi dei lavori di sistemazione della Benevento – Telese Caianello. “È davvero sconcertante. Si impiega meno da Caianello a Roma che da Benevento a Caianello. ll manto stradale, a volte, somiglia al pavé. Se va bene, si prendono due o tre multe. Non posso che esprimere disapprovazione e sconcerto. Ci dica l’Anas entro quando concluderà i lavori”.