Chiusura centro "E' più bello insieme", il Pd: vicenda assurda "La situazione va risolta, almeno dal punto di vista sociale"

"Ancora una volta, purtroppo, la vicenda del Centro "È più bello insieme" è tristemente assurta agli onori della cronaca. Pur senza entrare nel merito della questione dal punto di vista amministrativo e burocratico, appare evidente che la situazione vada risolta, almeno dal punto di vista sociale". Così il Circolo del Partito democratico di Benevento commenta il provvedimento di cessazione di ogni attività all'interno della nuova sede dell'associazione guidata dal Consorzio Sale della Terra di cui è referente Angelo Moretti.

"Quel centro, negli anni, è stato un'esperienza bella ed importante, un esempio di buon lavoro a favore delle persone più fragili e più in difficoltà. Ogni amministrazione, a prescindere dal colore politico, dovrebbe sostenere ed aiutare queste realtà e non usare la burocrazia per accanirsi contro di esse.

Solo pochi giorni fa, durante la campagna elettorale per le regionali, il Partito Democratico e i suoi candidati hanno fatto visita al centro, toccando con mano l'esempio offerto da chi si impegna per migliorare la quotidianità delle persone con disabilità. Non vogliamo credere, ovviamente, che quell'incontro possa essere stato tra le cause della situazione attuale. Sarebbe grave, e molto!

Invitiamo, invece, l'amministrazione comunale al dialogo ed al superamento dei contrasti in nome solo ed esclusivamente del benessere dei disabili e delle loro famiglie.

A loro va la nostra solidarietà, con la speranza che si possa permettere la prosecuzione dell'attività del centro."