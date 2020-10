Covid. Mastella chiede l'Esercito Il sindaco di Benevento: occorre maggiore aiuto nel fine settimana

"Ho chiesto al signor Prefetto di farsi interprete, presso il Viminale, della mia richiesta ufficiale di poter utilizzare l’esercito nel fine settimana anche da noi. Per il resto, ritorniamo ad essere responsabili come lo fummo splendidamente nei mesi che sembravano più acuti”.

Così il sindaco Clemente Mastella dalla sua pagina facebook interviene nuovamente sui contagi da coronavirus, che in due giorni sono aumentati di 32 unità nel Sannio.

Ancora Mastella incalza: “Mi segnalano che molti esercizi commerciali non rilevano la temperatura. Se così, questi esercizi saranno chiusi. Per difendere la salute della mia gente, non guarderò in faccia a nessuno”.